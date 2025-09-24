A notícia que atravessa o Brasil!

Vídeo de câmera de segurança flagra momento da colisão entre Amarelinho e caçamba que deixou vários feridos em Manaus

A colisão deixou vários feridos.

Por Natan AMPOST

24/09/2025 às 14:08 - Atualizado em 24/09/2025 às 14:12

Notícias de Manaus – Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento exato do acidente envolvendo um micro-ônibus Amarelinho e uma caçamba na avenida Curaçao, bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus. A colisão, que ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (24), deixou ao menos 20 pessoas feridas, incluindo crianças que estavam a caminho da escola.

Nas imagens, é possível ver quando a caçamba inicia uma manobra para entrar em uma via. O micro-ônibus, lotado de passageiros, aparece em seguida e não consegue parar a tempo, atingindo violentamente a frente do caminhão. O impacto espalhou pânico entre os ocupantes do veículo de transporte alternativo.

Após o acidente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas. Algumas pessoas foram levadas para unidades de saúde próximas, enquanto outras receberam cuidados emergenciais na própria via.

Leia mais: Colisão entre carreta e ‘amarelinho’ na Avenida Curaçao deixa passageiros feridos em Manaus

O acidente provocou congestionamento na avenida Curaçao, que precisou ser parcialmente interditada para a movimentação das equipes médicas e de agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

As causas ainda estão sendo apuradas, mas o vídeo captado pela câmera de segurança deve ser peça fundamental para esclarecer responsabilidades.

