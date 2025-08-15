A notícia que atravessa o Brasil!

Vídeo de paciente na sacada do Hospital 28 de Agosto viraliza em Manaus; assista

Homem em situação de rua aparece desorientado na sacada da unidade de saúde.

Por Marcia Jornalist

15/08/2025 às 07:12

Notícias de Manaus – Um vídeo que mostra um paciente deitado na sacada do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, em Manaus, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (14).

As imagens, captadas por pessoas em outra área da unidade na última terça-feira (12), mostram o homem com metade do corpo para fora da estrutura, o que causou grande apreensão e especulações entre os internautas.

No vídeo, uma mulher pode ser ouvida pedindo ajuda para o paciente, reforçando a gravidade da situação e o risco evidente a que ele estava exposto.

A cena gerou espanto e mobilizou a comunidade virtual, que questionou as condições de segurança e atendimento no hospital.

Em resposta, o Complexo Hospitalar Sul (CHS), responsável pela administração do 28 de Agosto, emitiu uma nota para esclarecer o ocorrido.

Segundo o comunicado oficial, o paciente está em situação de rua, encontrava-se em isolamento no momento do episódio e passou por um momento de desorientação, o que teria provocado o comportamento registrado no vídeo.

A instituição reforçou que presta toda a assistência necessária aos pacientes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, e que está avaliando protocolos para evitar situações semelhantes, garantindo a segurança e o bem-estar de todos.

 

