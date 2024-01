Vídeo: deputada Joana Darc é ameaçada após desmantelar rinha de galos em Manaus e é pressionada a devolver animais

Notícias de Manaus – No último sábado (27/01), uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), em colaboração com a deputada estadual Joana Darc (União Brasil), resultou no desmantelamento de uma rinha nacional de galos no ramal do Pau-Rosa, BR-174. A operação foi desencadeada após uma denúncia anônima à Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAMA-Aleam).

Durante a ação, dezesseis pessoas foram presas em flagrante, marcando o fim de uma rinha de galos em Manaus. O local, surpreendentemente bem estruturado, abrigava 80 galos vivos, dois mortos, 17 celulares e uma motosserra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A deputada Joana Darc, que esteve envolvida ativamente na operação, enfrenta ameaças e pressões para devolver os animais apreendidos. Nas redes sociais ela detalhou que já procurou a Polícia Federal e Polícia Civil para denunciar as ameaças que está sofrendo. Ela está como fiel depositaria dos animais.

Após desmantelar rinha de galos em Manaus com a PM, deputada Joana Darc recebe ameaças para devolver animais pic.twitter.com/gYG5B6MSox — AM POST (@portalampost) January 31, 2024 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No fead, a deputada ainda ressaltou que: “Colocar animais para SE MACHUCAR, LUTAR ATÉ A MORTE em rinha de galo é crime, é cruel, é MAUS-TRATOS com os animais. Eles não tem o poder de escolher, vão para a arena de luta obrigados e explorados, por puro entretenimento!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não adianta me ameaçar ou criar algo contra mim que não vai dar certo! Depois que vieram pra mim estão assistidos por médicos veterinários e recebendo tudo do bom e do melhor! Serão reabilitados e em breve eu postarei, porque eu só devo satisfação pra QUEM GOSTA DE ANIMAL E NÃO GOSTA DE RINHA.

Os galos estão comigo e não vão voltar pra esse pessoal, por isso eles estão DESESPERADOS”, publicou da deputada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Testemunhas relataram que os organizadores, provenientes de Boa Vista (RR), cobravam uma taxa de entrada de 100 reais, enquanto as apostas variavam de 500 a 20 mil reais.