Vídeo: Dono de blog tenta desqualificar comida de restaurante popular e é desmentido por usuários em Manaus

Redação AM POST

Um homem identificado como Leandro Catatau, dono de página nas redes sociais dedicada a atacar a gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima, tentou desqualificar a comida servida no restaurante popular, Prato Cheio, do Parque São Pedro, zona Oeste de Manaus mas foi desmentido por pessoas que consomem as refeições.

Continua depois da Publicidade

De acordo com vídeos, que circulam nas redes sociais, o homem chegou no local tentando falar mal da sopa que estava sendo servida mas as pessoas que estavam lá e consumiram a refeição afirmam que estava boa.

Em seguida Leandro pede para ver a sopa, pega celular para filmar e criticar. “As pessoas estão aqui dizendo que a sopa é boa mas o cara vai dizer que a sopa é ruim na frente da administradora?”, diz ele no vídeo.

“Tem muita gente que não dá nada e quer se desfazer das coisas alheias”, rebateu um dos consumidores do Prato Cheio que estavam no local.

Continua depois da Publicidade

“A sopa está boa sim”, declarou uma mulher.

Dono de blog tenta desqualificar comida de restaurante popular e é desmentido por usuários em Manaus pic.twitter.com/75wnK9H2VC Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) October 21, 2022

Continua depois da Publicidade

Dono de blog tenta desqualificar comida de restaurante popular e é desmentido por usuários em Manaus pic.twitter.com/FptyXudFUX — AM POST (@portalampost) October 21, 2022