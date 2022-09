Vídeo: Em dia de comício de Bolsonaro em Manaus transito fica caótico na Avenida das Torres

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (22), o trânsito na Avenida das Torres está caótico devido comício que o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição, fará Espaço Via Torres.

Continua depois da Publicidade

Vários apoiadores vestidos com as cores da camisa do Brasil e segurando faixas e cartazes esperam o mandatário que já está cumprindo agenda em Manaus .

A vinda do mandatário a Manaus vai encerrar com a participação no comício “Amazonas do Futuro”, organizado por líderes de seu partido no Amazonas.

Trânsito na Avenida das Torres fica caótico por ato de Bolsonaro a Manaus pic.twitter.com/MpB2gjJpFi Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) September 22, 2022