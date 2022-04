Vídeo: Forte chuva abre cratera no meio de avenida em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Uma cratera se abriu na manhã desta quinta-feria (14), na Avenida 7 de Setembro no centro de Manaus. Durante a forte chuva desta sexta-feira (15), o buraco rompeu ainda mais.

Um vídeo gravado por populares mostra a cratera inundada.

De acordo com a assessoria da Seminf, a subida do rio está dificultando o reparo. “O local vai ser fechado e as equipes estudam soluções a médio prazo. Com a subida do rio, não tem como trabalhar na área e o local vai ficar interditado”, disse.

Veja o vídeo:

