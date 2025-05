Vídeo forte: Motociclista morre e outro fica ferido durante grave colisão em avenida de Manaus

De acordo com a condutora de um carro que testemunhou o incidente, ela e o motociclista seguiam em direção à Bola da Suframa quando outra motocicleta, em alta velocidade, colidiu com o retrovisor de seu veículo. Em seguida, essa motocicleta atingiu a moto das vítimas, que foram arremessadas para o canteiro central.

Notícias de Manaus Um acidente trágico ocorreu no início da tarde deste domingo (4), na avenida Rodrigo Otávio, próximo à Bola da Suframa, resultando na morte de um homem e deixando outro ferido. As vítimas estavam em uma motocicleta.

