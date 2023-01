Vídeo: homem que morreu em acidente dirigia carro do cantor Wanderley Andrade em Manaus

Redação AM POST

Rafael Barros, de 26 anos, que morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (17), na Avenida Torquato Tapajós, na zona Centro-Sul de Manaus, dirigia o carro do cantor Wanderley Andrade.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Rafael vinha em alta velocidade na avenida, na companhia de três jovens mulheres, até que o pior aconteceu. O jovem perdeu o controle do veículo e saiu arrancando várias placas de direção no caminho, até que colidiu contra uma coluna da passarela que corta a avenida.

De acordo com informações, o veículo do acidente, modelo Pajeiro, pertence ao cantor Wanderley Andrade, bastante conhecido na cidade de Manaus. O carro ficou extremamente destruído com os impactos das batidas.

Veja vídeo: homem que morreu em acidente na Torquato Tapajós, dirigia o carro de Wanderley Andrade pic.twitter.com/XuRJoQrz2Z — AM POST (@portalampost) January 17, 2023