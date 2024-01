Vídeo: idoso é agredido brutalmente por motoqueiro na Zona Centro-Oeste de Manaus

Notícias de Manaus – Uma tarde tranquila na Estrada do Franceses, bairro Alvorada, zona Centro-Oeste de Manaus, foi interrompida por um ato de violência chocante na última quinta-feira (25). Um idoso, cuja identidade permanece desconhecida, foi vítima de agressões covardes por parte de um motoqueiro, deixando-o desmaiado no chão. O incidente, lamentavelmente, foi capturado em vídeo por testemunhas indignadas.

O episódio começou quando o motoqueiro colidiu na lateral de uma Hilux, dirigida pelo idoso. Sem perder tempo, o idoso desceu do veículo para avaliar os danos causados pela batida. A situação rapidamente escalou para uma discussão acalorada entre o idoso e o motociclista exaltado.

Em um momento de extrema brutalidade, o motoqueiro partiu para a agressão física, desferindo socos violentos contra o idoso indefeso. O ataque culminou com a queda do idoso ao chão. Antes de fugir do local, o agressor ainda desferiu um cruel chute na cabeça da vítima, que ficou desacordada no solo.

Idoso é agred1do brutalmente por motoqueiro na Zona Centro-Oeste de Manaus pic.twitter.com/bg8pvMOzr0 — AM POST (@portalampost) January 26, 2024

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do idoso. O motociclista responsável pela agressão fugiu da cena do crime.

Redação AM POST