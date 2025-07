Vídeo: Incêndio consome fábrica de recicláveis na Zona Leste de Manaus

Notícias de Manaus – Um incêndio de grande proporção destruiu uma fábrica de recicláveis na tarde desta sexta-feira (25), na rua das Tulipas, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. O fogo se espalhou com rapidez por todo o galpão industrial, alimentado por materiais de alta inflamabilidade armazenados no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foram acionadas para conter as chamas e impedir que o incêndio se alastrasse para imóveis vizinhos. Uma densa nuvem de fumaça preta pôde ser vista à distância, chamando a atenção de moradores da região.

Apesar da gravidade do incidente, até o momento não há registro de feridos. A extensão dos danos materiais e os prejuízos financeiros ainda não foram oficialmente calculados. As causas do incêndio deverão ser apuradas por meio de investigação.

A Defesa Civil e demais autoridades seguem monitorando a área, enquanto o local permanece isolado por questões de segurança.