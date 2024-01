Vídeo: incêndio de grandes proporções devasta residências no bairro Praça 14, em Manaus

Notícias de Manaus – Um incêndio de grandes proporções atingiu duas casas na noite desse domingo (28), na rua Afonso Pena, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus. Moradores relatam a rápida intervenção do Corpo de Bombeiros, que agiu prontamente para conter as chamas.

Testemunhas informam que as chamas consumiram rapidamente as duas residências de madeira, sendo necessário o uso de aproximadamente 15 mil litros de água para controlar o incêndio.

Incêndio de grandes proporções devasta residências no bairro Praça 14, em Manaus pic.twitter.com/nQArxlMHno — AM POST (@portalampost) January 29, 2024

Em uma das casas residia uma mulher grávida de cinco meses. A família estava fora e ao retornar, deparou-se apenas com as cinzas do que um dia foram seus pertences. Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio ou sobre a existência de feridos. O caso está sendo investigado.

