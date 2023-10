Vídeo: Jacaré que encalhou na Manaus Moderna é resgatado

Manaus (AM) – Um jacaré que havia encalhado na Orla da Manaus Moderna devido a seca no Amazonas foi resgatado no final da tarde desta terça-feira (3), por equipes do Batalhão Ambiental e de uma Deputada Estadual protetora da causa animal. O animal já estava há alguns dias no local, segundo trabalhadores.

Na última sexta-feira (29), o animal foi visto na localidade e ainda chegou a ser devolvido ao rio, mas teria voltado a encalhar. O jacaré estava com um ferimento na cabeça pois teria se batido em uma balsa.

A deputada Joana D’arc afirmou que após o resgate o animal será levado para tratamento médico e será readaptado para voltar ao hábitat natural. Por ser um animal silvestre, o animal é mais pesado e o resgate de torna mais difícil.

“Toda ajuda é bem vinda. É muito difícil resgatar esse tipo de animal. Queremos que ele fique bem e volte ao hábitat natural”, destacou.

Acompanhe como foi o resgate:

