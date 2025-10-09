Vídeo: Jovem é ‘engolido’ por cratera em calçada no Vila da Prata, em Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (9), um pedestre não identificado caiu em um buraco que se abriu de forma repentina enquanto caminhava por uma calçada, na rua Paraguaçu, esquina com a rua Estanho, no bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus. O episódio foi registrado por uma câmera de segurança instalada em uma residência próxima.

PUBLICIDADE

As imagens mostram o pedestre seguindo normalmente pelo passeio quando, de repente, o trecho da calçada cede e o homem desaparece no buraco. A cena dura poucos segundos e evidencia o momento exato em que o piso desaba sob seus pés.

Leia também: Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

PUBLICIDADE

Logo após a queda, motociclistas que passavam pelo local interromperam o trajeto para prestar auxílio. Com a ajuda deles, a vítima foi retirada do buraco com segurança. Apesar do susto, não há indicação de ferimentos graves; o homem, no entanto, ficou visivelmente abalado com o ocorrido.

O caso chamou a atenção de moradores e transeuntes que passavam pela via no momento do incidente, sobretudo por ter ocorrido em uma esquina movimentada do bairro. A rua Paraguaçu, na confluência com a rua Estanho, ficou parcialmente tomada pela curiosidade de quem presenciou ou soube do fato por meio do vídeo de segurança.