A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Vídeo: Jovem é ‘engolido’ por cratera em calçada no Vila da Prata, em Manaus

Buraco se abriu de forma repentina enquanto o rapaz caminhava; local foi interditado para evitar novos acidentes.

Por Beatriz Silveira

09/10/2025 às 18:11 - Atualizado em 09/10/2025 às 19:03

Ver resumo

Foto: Reprodução Instagram

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira (9), um pedestre não identificado caiu em um buraco que se abriu de forma repentina enquanto caminhava por uma calçada, na rua Paraguaçu, esquina com a rua Estanho, no bairro Vila da Prata, zona Oeste de Manaus. O episódio foi registrado por uma câmera de segurança instalada em uma residência próxima.

PUBLICIDADE

As imagens mostram o pedestre seguindo normalmente pelo passeio quando, de repente, o trecho da calçada cede e o homem desaparece no buraco. A cena dura poucos segundos e evidencia o momento exato em que o piso desaba sob seus pés.

Leia também: Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

PUBLICIDADE

Logo após a queda, motociclistas que passavam pelo local interromperam o trajeto para prestar auxílio. Com a ajuda deles, a vítima foi retirada do buraco com segurança. Apesar do susto, não há indicação de ferimentos graves; o homem, no entanto, ficou visivelmente abalado com o ocorrido.

O caso chamou a atenção de moradores e transeuntes que passavam pela via no momento do incidente, sobretudo por ter ocorrido em uma esquina movimentada do bairro. A rua Paraguaçu, na confluência com a rua Estanho, ficou parcialmente tomada pela curiosidade de quem presenciou ou soube do fato por meio do vídeo de segurança.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Manaus

Vídeo: Jovem é ‘engolido’ por cratera em calçada no Vila da Prata, em Manaus

Buraco se abriu de forma repentina enquanto o rapaz caminhava; local foi interditado para evitar novos acidentes.

há 4 minutos

Brasil

Medo da Lei Magnitsky? aposentadoria de Barroso do STF gera reações nas redes sociais

Bolsonaristas acusam Barroso de deixar o cargo por receio de sanções internacionais.

há 10 minutos

Famosos

Procon-GO autua Wepink por atrasos e falhas no atendimento

Empresa diz ter resolvido atrasos e contesta autuação.

há 10 minutos

Amazonas

Wilson Lima assina ordem de serviço para pavimentação de seis quilômetros em Barreirinha pelo Asfalta Amazonas

Investimento de R$ 10 milhões vai garantir asfaltamento, meio-fio e sarjeta, melhorando mobilidade e qualidade de vida da população.

há 43 minutos

Brasil

Saiba quem é o nome mais cotado para substituir Barroso no STF

A definição do novo ministro deve ocorrer nas próximas semanas, e Lula já indicou quem pretende escolher.

há 46 minutos