Vídeo: Moradores do bairro Alvorada atribuem instalação de medidores de energia a Braga e prometem dar reposta nas urnas

Redação AM POST

Moradores realizam protesto contra instalação dos novos medidores de energia, nesta terça-feira (12), nas ruas 15 e 16, no bairro Alvorada II, na zona Centro-Oeste de Manaus. Durante a manifestação alguns deles atribuíram ao senador Eduardo Braga (MDB) a instalação do equipamento que deixa as contas de energia mais caras.

Os moradores fecharam as ruas para impedir a passagem dos caminhões da concessionária que iria instalar os novos medidores aéreos no local. O equipamento tem ampla rejeição popular, em especial, após acusação de erros técnicos nos aparelhos que fazem aumentar valor da fatura.

“Ao seu Eduardo Braga que está fazendo toda palhaçada aqui, que a gente sabe que é você. Estamos te esperando aqui no Alvorada. Põe a tua cara aqui. As eleições estão chegando Eduardo Braga, põe tua cara aqui se for homem”, disparou um morador revoltado.

“A eleição está chegando. O povo vai dar o resultado. Isso aqui é nossa arma”, retrucou outro ao mostrar o título de eleitor.

