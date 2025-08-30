Vídeo mostra agressão em adega de Manaus e mulher usa gargalo de garrafa para tentar furar rival durante briga

Notícias de Manaus – Um vídeo que circula nas redes sociais desde a madrugada deste sábado (30) mostra duas mulheres em uma cena de violência em uma adega localizada no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus. As imagens rapidamente viralizaram e reacenderam discussões sobre segurança e o comportamento em festas desse tipo na capital amazonense.

Nas gravações, as mulheres aparecem em luta corporal, trocando puxões de cabelo, tapas e empurrões. O que motivou a confusão ainda não foi esclarecido. A situação se agravou quando uma das envolvidas quebrou uma garrafa de vidro e tentou intimidar sua rival. Nesse momento, outra mulher que estava próxima interveio, correndo risco de também ser atingida.

Apesar do clima de tensão, nenhuma das pessoas presentes tentou apartar a briga. Pelo contrário, várias delas preferiram registrar a cena com celulares, incentivando indiretamente a continuidade da agressão. Em um dos vídeos, um jovem que filmava chegou a comentar: “Eu não vou me meter. Depois que morre, que vai para o hospital em coma não entende porque.”

Nos últimos anos, diversas adegas em Manaus têm sido palco de confusões, brigas e até crimes mais graves. Especialistas em segurança apontam que a falta de fiscalização, aliada ao consumo excessivo de álcool, transforma esses espaços em ambientes propícios para desentendimentos que muitas vezes terminam em violência.

Até o momento, não há informações oficiais sobre registro de ocorrência policial ou se alguma das envolvidas procurou atendimento médico.

O episódio se soma a uma série de brigas registradas em bares e adegas da capital amazonense, reforçando a preocupação da população com a escalada de violência em locais de lazer.