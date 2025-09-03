A notícia que atravessa o Brasil!

Vídeo mostra carga de cerveja espalhada por avenida em Manaus; assista

Queda de caixas deixou garrafas quebradas na avenida Samaúma, zona leste da capital.

Por Beatriz Silveira

03/09/2025 às 18:08 - Atualizado em 03/09/2025 às 18:36

Notícias de Manaus – Na tarde desta quarta-feira (3), uma carga de cerveja Heineken ficou espalhada pela avenida Samaúma, em frente a um supermercado localizado na zona leste de Manaus. O incidente chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.

Não há informações exatas de como o acidente aconteceu. Mas de acordo com testemunhas, parte da carga não estava devidamente presa, o que teria ocasionado a queda das caixas durante o trajeto. Com o impacto, várias garrafas se quebraram, deixando a via parcialmente tomada pelos estilhaços de vidro e pelo líquido derramado.

Leia também: Cinco bairros de Manaus terão queda de energia para manutenção nesta quinta-feira (4)

Equipes do supermercado e trabalhadores da transportadora se mobilizaram para recolher rapidamente os produtos que não haviam sido danificados.

Não houve registro de feridos, mas motoristas precisaram redobrar a atenção para evitar acidentes na pista escorregadia. A limpeza da via foi concluída no decorrer da manhã, restabelecendo a normalidade no tráfego.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

