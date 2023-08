Vídeo mostra colisão entre moto e ônibus na zona sul de Manaus; Confira

Um casal, não identificado, quase foi esmagado por um ônibus do transporte público após colidisão com o veículo nesta quarta-feira (23), em uma rua do bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Imagens de câmeras de vigilância do local registraram o momento da colisão.

Nas imagens é possível ver o momento da colisão, o motociclista que estava acompanhado de uma mulher na garupa trafega no mesmo sentido do ônibus.

Momentos depois, o motorista do ônibus sinaliza que vai dobrar em uma rua, enquanto o motociclista não consegue freiar e acaba colidindo com o veículo.

Com o impacto do acidente metade da motocicleta vai parar debaixo do ônibus. Não há informações sobre feridos no acidente.

