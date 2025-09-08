A notícia que atravessa o Brasil!

Vídeo mostra grupo de homens em ato sexual na Ponta Negra em Manaus e provoca críticas

Grupo é flagrado consumindo bebidas e praticando sexo a três no ‘Garden’, frequentado por turistas e famílias.

Por Marcia Jornalist

08/09/2025 às 12:15

Notícias de Manaus – Circula nas redes sociais um vídeo desde domingo (7)que mostra grupo de homossexuais consumindo bebidas alcoólicas e supostamente praticando sexo a três em uma área verde conhecida como ‘Garden’, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

O local fica próximo à praia da Ponta Negra e é frequentado diariamente por moradores, turistas, famílias e atletas, o que reforça o impacto das imagens. A gravação, feita pelos próprios envolvidos, mostra o consumo de álcool e o ato sexual explícito, gerando uma onda de críticas e questionamentos sobre a fiscalização e a segurança no espaço público.

“Olha ai galera a Brenda fazendo trisal aqui no Garden. É ela a Cassiano e uma outra”, disse o homem que fez as imagens.

Em outra ocasião, um vídeo com conteúdo sexual explícito gravado local também viralizou, mostrando um homem nu convidando pessoas a participarem de atos sexuais no local.

Leia mais: Homem faz vídeo pelado convidando para sexo em área de mata na Ponta Negra em Manaus: “Vem pro Garden”

Moradores e frequentadores da Ponta Negra expressam preocupação, destacando que o espaço é um dos principais pontos turísticos e de lazer da cidade, frequentado por diversos públicos, incluindo crianças e adolescentes.

LEIA MAIS: Vídeo registra abandono de cadela e seis filhotes em área de mata na zona norte de Manaus

O episódio levanta debates sobre o uso adequado de áreas públicas e a necessidade de maior vigilância e segurança na Ponta Negra.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

