Vídeo mostra grupo de homens em ato sexual na Ponta Negra em Manaus e provoca críticas

Notícias de Manaus – Circula nas redes sociais um vídeo desde domingo (7)que mostra grupo de homossexuais consumindo bebidas alcoólicas e supostamente praticando sexo a três em uma área verde conhecida como ‘Garden’, na Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

O local fica próximo à praia da Ponta Negra e é frequentado diariamente por moradores, turistas, famílias e atletas, o que reforça o impacto das imagens. A gravação, feita pelos próprios envolvidos, mostra o consumo de álcool e o ato sexual explícito, gerando uma onda de críticas e questionamentos sobre a fiscalização e a segurança no espaço público.

“Olha ai galera a Brenda fazendo trisal aqui no Garden. É ela a Cassiano e uma outra”, disse o homem que fez as imagens.

Em outra ocasião, um vídeo com conteúdo sexual explícito gravado local também viralizou, mostrando um homem nu convidando pessoas a participarem de atos sexuais no local.

Moradores e frequentadores da Ponta Negra expressam preocupação, destacando que o espaço é um dos principais pontos turísticos e de lazer da cidade, frequentado por diversos públicos, incluindo crianças e adolescentes.

O episódio levanta debates sobre o uso adequado de áreas públicas e a necessidade de maior vigilância e segurança na Ponta Negra.