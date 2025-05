Vídeo mostra homem sendo agredido de cabeça para baixo dentro de bueiro em Manaus

Notícias de Manaus – Na tarde deste domingo (4), uma cena inusitada chamou a atenção de pessoas que transitavam pela avenida Marques da Silveira, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Um vídeo gravado por uma passageira de carro registrou o momento em que um homem, envolvido em uma briga com outros três indivíduos, acabou com a cabeça presa dentro de um bueiro aberto durante a confusão.

Nas imagens, é possível ver o homem sendo agredido enquanto sua cabeça está dentro do bueiro. Em determinado momento, ele perde o equilíbrio e escorrega completamente para dentro da estrutura, ficando apenas com as pernas para fora. Alguns agressores, ao perceberem a situação, continuam desferindo chutes tentam e outros tentam puxá-lo pelas pernas para retirá-lo do local. O vídeo termina sem mostrar se o homem conseguiu sair do bueiro ou se recebeu ajuda.

Até o momento, não há informações sobre o que motivou a briga, a identidade dos envolvidos ou se o caso foi registrado pelas autoridades competentes.