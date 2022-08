Redação AM POST

Um vídeo mostra o momento em que o idoso Sebastião Evangelista, de 65 anos, está com o corpo em chamas, após a moto em que ele estava pegar fogo na manhã desta quarta-feira (24), na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, na zona Sul de Manaus.

A vítima estava a caminho do trabalho, quando a motocicleta começou a esquentar e logo em seguida pegou fogo. Na ocasião, ele perdeu o controle do veículo e caiu na pista junto com a moto.

Com a queda, o automóvel, o tanque do veículo começou a vazar gasolina, momento em que o fogo logo se alastrou e o idoso acabou com queimaduras nas costas, pernas e braços.

Na imagem, a moto aparece no meio da rua sendo completamente consumida pelas chamas, enquanto o idoso está na calçada desesperado tentando se livrar das roupas que estão pegando fogo.

Após ser socorrido, Sebastião foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, onde está internado.

Vídeo mostra idoso com corpo em chamas após moto pegar fogo em Manaus