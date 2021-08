Vídeo mostra momento do grave acidente que matou madrasta e enteada na Zona Sul de Manaus; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta sexta-feira (27), a motorista Suzy Caldas, de 37 anos, teve seu carro modelo Honda Fit de placa JXY-7044 imprensado entre um caminhão e uma carreta e acabou morrendo na hora, junto à enteada, Maria Eduarda Caldas, de 17 anos, que também estava no veículo. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento exato do grave acidente ocorrido na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus.

As duas estavam paradas no semáforo atrás de um carreta quando o caminhão de uma empresa de engenharia, que fazia transporte de uma carga de areia, não conseguiu frear e bateu na traseira do veículo delas. Com o impacto, o carro foi esmagado entre os dois veículos pesados.

O motorista do caminhão foi detido e levado para a delegacia para explicar as causas do acidente. As vítimas foram removidas para o IML.