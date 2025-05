Vídeo mostra momento em que duas mulheres ficam feridas após colisão de moto no Japiim

Notícias de Manaus Na manhã desta quarta-feira (7), um acidente de trânsito ocorreu na rua Luiz Chaves com a Silves, Próximo ao Studio 5, no bairro Japiim, zona sul de Manaus, envolvendo duas mulheres ainda não identificadas.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu em plena via pública, e as vítimas permaneceram no chão aguardando socorro. Motoristas que passavam pelo local registraram o atendimento médico prestado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A Polícia Militar também compareceu ao local para atender à ocorrência. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas, nem detalhes sobre as circunstâncias do acidente.