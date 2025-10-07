A notícia que atravessa o Brasil!

Vídeo mostra momento em que motociclista e garupa tem pernas esmagadas por ônibus em Manaus

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão no Conjunto Ribeiro Júnior.

Por Marcia Jornalist

07/10/2025 às 13:38

Notícias de Manaus – Na manhã desta terça-feira (7), um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus coletivo deixou duas pessoas feridas no Conjunto Ribeiro Júnior, no bairro Cidade Nova, em Manaus.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão, que ocorreu quando o motociclista de aplicativo, transportando um passageiro, tentou fazer uma curva pelo lado esquerdo do ônibus, que também estava realizando uma conversão.

As imagens mostram o impacto entre a motocicleta e a lateral do ônibus, resultando na queda dos dois homens. Ambos sofreram ferimentos graves, com as pernas esmagadas, e um deles teve a cabeça quase atingida pela roda do ônibus, o que poderia ter causado consequências ainda mais trágicas.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para prestar socorro às vítimas, que, até o presente momento, não foram identificadas. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente e a dinâmica envolvida.

LEIA MAIS: Passageiro de moto por aplicativo tem perna esmagada durante acidente com ônibus em Manaus

Este incidente destaca a importância da atenção e cautela no trânsito, especialmente em áreas de grande movimentação.

