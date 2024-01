Vídeo mostra momento em que motorista faz retorno irregular e atinge motociclista em Manaus

Notícias de Manaus – Um vídeo que repercutiu nas redes sociais mostra o momento exato de uma colisão entre um carro e uma moto, ocorrida na manhã deste sábado (27), na avenida Nathan Xavier, bairro Novo Aleixo, zona norte da capital.

As imagens mostram o condutor do carro dando a ré e realizando um retorno irregular e quando acerta o motociclista que também trafegava no mesmo sentido da via.

O motociclista ficou em estado grave e foi levado por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionado para socorrer a vítima.

As imagens vão auxiliar a polícia nas investigações das circunstâncias do acidente. O motociclista foi levado ao hospital.

Veja o momento da colisão entre veículos:

Vídeo mostra momento em que carro faz retorno irregular e atinge motociclista em Manaus pic.twitter.com/FH5NlOgcec — AM POST (@portalampost) January 27, 2024

*Suyanne Lima – Redação AM POST