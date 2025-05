Vídeo mostra momento em que mulher flagra câmera escondida por tarado no banheiro de empresa em Manaus

Notícias de Manaus – Câmeras de segurança instaladas no escritório de uma empresa de engenharia em Manaus flagraram o momento em que uma funcionária encontrou um celular escondido no banheiro, usado supostamente para espioná-la. O suspeito, identificado como Jenner José Flores Garcia, de 48 anos e de nacionalidade venezuelana, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (9).

Segundo as imagens, o episódio ocorreu por volta das 5h11. O escritório ainda estava vazio quando Jenner entrou no local e se dirigiu ao banheiro. Pouco tempo depois, uma funcionária também chegou, aguardando para utilizar o mesmo espaço.

Antes de sair da sala, o homem acende a luz do escritório. Minutos depois, já dentro do banheiro, a mulher percebeu uma pequena caixa de papelão no chão. Ao examiná-la, constatou que havia um celular escondido dentro, com a câmera ativada e em modo de gravação.

Imediatamente, ela informou o ocorrido à direção da empresa, que conseguiu identificar o dono do aparelho como sendo Jenner José. A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu ao local, realizando a prisão do suspeito ainda nas dependências da empresa.

O homem foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado como possível violação de intimidade, podendo o suspeito responder por crimes relacionados à invasão de privacidade e importunação.