Manaus

Vídeo mostra motociclista ser arremessado após colisão com carro parado em faixa de pedestres em Manaus

Câmeras de segurança registraram o acidente na avenida das Torres.

Por Fernanda Pereira

23/08/2025 às 08:01

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – Um motociclista foi arremessado no ar após colidir violentamente com a traseira de um carro que havia parado em uma faixa de pedestres na avenida das Torres, zona norte de Manaus. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (20) e foi registrado por câmeras de segurança instaladas na via.

As imagens mostram o momento em que alguns pedestres aguardavam para atravessar a rua. Um veículo reduz a velocidade e para na faixa de pedestres. Segundos depois, o motociclista, aparentemente em alta velocidade, não consegue frear a tempo e colide com força na traseira do carro.

O impacto foi tão intenso que o condutor da moto foi projetado por cima do veículo, sendo lançado à frente. Pessoas que estavam nas proximidades se assustam com a cena.

Leia mais: Buraco em avenida causou acidente que matou grávida e bebê, conclui inquérito da Polícia Civil

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista.

