Vídeo mostra que atuação rápida da Guarda Municipal e PM evitou invasão em massa no #SouManaus

A atuação rápida das forças de segurança garantiu a tranquilidade e a proteção do público durante o evento no centro histórico.

Por Natan AMPOST

10/09/2025 às 12:02 - Atualizado em 10/09/2025 às 12:03

Notícias de Manaus – Um episódio de tumulto marcou o último final de semana no Sou Manaus 2025, realizado no centro histórico da capital amazonense. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma multidão tentando invadir o evento sem ingressos nem pulseiras de acesso, desrespeitando a organização do festival e colocando em risco a segurança de milhares de pessoas que estavam no local de forma regular.

Parte do público tentou derrubar as grades de proteção das entradas e agrediu guardas municipais e policiais militares com pedras, em uma tentativa de acesso irregular. Diante da situação, os agentes precisaram agir com firmeza, utilizando gás de pimenta para dispersar os invasores e evitar que o conflito se agravasse.

Apesar do susto e do desconforto causado, a rapidez e eficiência da Guarda Municipal e da Polícia Militar garantiram que a confusão fosse contida rapidamente. Graças à atuação coordenada das forças de segurança, o evento pôde continuar normalmente, assegurando tranquilidade e segurança para o público que respeitou as regras.

