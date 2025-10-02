Vídeo mostra tráfego bloqueado na Avenida Ephigênio Salles após pane de carreta e derramamento de carga em Manaus

Notícias de Manaus – O tráfego está totalmente bloqueado na Avenida Ephigênio Salles, no sentido Centro–bairro, na tarde desta quinta-feira (2). A interdição ocorreu após um incidente envolvendo duas carretas no trecho que liga o Coroado ao Parque Dez. Primeiro, uma das carretas apresentou pane mecânica e ficou parada na via. Em seguida, ao tentar desviar do veículo imobilizado, a outra carreta teve a carga de cabos desprendida, que se espalhou pela pista e interrompeu a circulação de veículos.

PUBLICIDADE

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para organizar o fluxo, sinalizar a área e garantir a segurança viária de quem passa pela região. A atuação busca evitar novos riscos enquanto é providenciada a retirada do material que caiu sobre a avenida.

Leia também: Veja como está a onça-pintada resgatada com ferimentos no Rio Negro em Manaus

PUBLICIDADE

Motoristas são orientados a evitar completamente a Avenida Ephigênio Salles no sentido Centro–bairro e a buscar rotas alternativas até que a carga seja removida e a pista, totalmente liberada. Até o momento, não há previsão de normalização do tráfego, e o bloqueio permanece ativo.

A recomendação é que condutores planejem rotas por corredores próximos e estejam atentos às orientações das equipes em serviço. A via é um dos eixos importantes de ligação entre zonas da capital, e o bloqueio causa reflexos no trânsito de bairros adjacentes. Novas atualizações devem ser divulgadas após a conclusão da limpeza e a liberação segura da circulação de veículos no trecho afetado.