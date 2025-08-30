A notícia que atravessa o Brasil!

Vídeo mostra transtorno causado por carreta presa em ladeira na Zona Leste de Manaus

Motorista perdeu o controle do veículo, subiu na calçada e quase atingiu uma residência.

Por Fernanda Pereira

30/08/2025 às 07:47 - Atualizado em 30/08/2025 às 07:50

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – Uma carreta que transportava produto químico ou combustível ficou presa em uma ladeira estreita do bairro Coroado, na zona leste de Manaus, após o motorista perder o controle do veículo. Imagens gravadas por outro condutor mostram a carreta entalada na via, dificultando a passagem de outros veículos e causando lentidão no trânsito local.

O veículo chegou a subir na calçada e quase atingir uma casa, mas não houve registro de feridos. Autoridades de trânsito ainda não divulgaram se houve necessidade de intervenção para retirar a carreta do local.

