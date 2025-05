Vídeo: motociclista fica ferido ao colidir com carro perto do Sambódromo em Manaus

Testemunhas informaram que o motociclista já contatou sua família, que está a par da situação. No momento, ele aguarda a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para receber os cuidados necessários. A cena é preocupante, com a motocicleta bastante danificada e o trânsito na região apresentando um fluxo intenso.

Notícias de Manaus Na tarde desta sexta-feira (9), um grave acidente ocorreu na Avenida Pedro Teixeira esquina com a Rua Flavio Limongi próximo ao Sambódromo. Um carro branco, ao tentar entrar em uma rua, colidiu com um motociclista, que foi arremessado ao chão.

