Vídeo: Motociclista tem braço arrancado ao cair em buraco e ser atropelado por micro-ônibus em Manaus

Notícias de Manaus – Um motociclista teve o braço arrancado após sofrer um grave acidente na rua Y, no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus, na manhã de segunda-feira (28). A vítima, que não teve o nome divulgado, caiu da moto ao tentar desviar de um buraco na pista e acabou sendo atropelada por um micro-ônibus que passava logo em seguida.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o motociclista perde o controle do veículo ao desviar da cratera. Em seguida, ele cai na pista e, segundos depois, é atingido pelo coletivo, que passou sobre seu braço, provocando a amputação imediata.

O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde da vítima.

O caso gerou forte comoção e revolta entre os moradores da região, que denunciam há meses o abandono das ruas do bairro e a falta de manutenção da malha viária. Segundo relatos de vizinhos, o buraco que causou o acidente já havia sido alvo de diversas reclamações à prefeitura.

O episódio reacendeu a indignação em torno de outra tragédia semelhante ocorrida em junho deste ano, quando a biomédica Giovana Ribeiro da Silva, de 29 anos, grávida de oito meses, morreu após cair de moto em um buraco na avenida Djalma Batista. O laudo técnico do Instituto de Criminalística do Amazonas confirmou que a má conservação da via foi a causa do acidente.

A comunidade cobra ações imediatas do poder público para garantir a segurança viária e evitar que novas tragédias aconteçam. O vídeo do acidente está circulando nas redes sociais e reforça o clamor por providências urgentes.