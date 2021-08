Vídeo: Prefeito David Almeida autoriza famílias despejadas a ocuparem de imediato casas no residencial Cidadão Manauara 2

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Famílias sorteadas no residencial Cidadão Manauara 2, etapa B, localizado no bairro Santa Etelvina, zona Norte, que haviam sido despejadas foram autorizadas pelo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), a ocuparem de imediato seus apartamentos no empreendimento. Foi aberta uma exceção para que essas pessoas não fiquem desabrigadas.

O residencial Cidadão Manauara 2, etapa B segue o padrão moderno de edificar imóveis econômicos com elevado padrão de qualidade. É composto por 25 blocos, que contam com 20 apartamentos cada. São 500 unidades habitacionais, que possuem área de lazer composta por três playgrounds, uma quadra poliesportiva, uma quadra de areia e um centro social.

A obra faz parte de uma parceria entre a prefeitura e o governo federal e foi entregue na última quarta-feira, 18, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, aliado do prefeito. Um total de 500 casas do programa Casa Verde e Amarela vai beneficiar cerca de de 2 mil pessoas residentes em Manaus.

O investimento federal no Residencial Cidadão Manauara II B foi de R$ 41 milhões. O empreendimento conta com infraestrutura completa, com água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica e sistema de pavimentação e drenagem. Além disso, os moradores terão acesso à área de lazer com quadra de areia, playgrounds e quadra poliesportiva.

Seleção

O processo de seleção dos candidatos à moradia foi iniciado no fim de 2020, seguindo os critérios da portaria federal n° 163/2016, que instituiu o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional (SNCH) e aprovou o Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), substituído pelo “Casa Verde e Amarela”.

As famílias foram selecionadas no banco de dados da Prefeitura de Manaus, por meio do cadastro municipal de habitação, inserido no SNCH, obedecendo os critérios estabelecidos pelo Ministério das Cidades: famílias residentes em área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; famílias que tenham pessoas com deficiência (PcDs); pessoas idosas na condição de titulares do benefício habitacional; e PcDs. Além disso, a renda familiar não pode ultrapassar R$ 1.800.

Financiamento

Os contemplados terão parcelamento do financiamento em 120 meses (10 anos); mensalidades fixas, entre R$ 80 a R$ 270, dependendo da renda familiar (até R$ 1.800, faixa 1); e o imóvel adquirido é usado no contrato como garantia do financiamento. Após a quitação, o imóvel passa para o nome do beneficiário, e aqueles que integram a faixa 1 não podem vender, alugar ou ceder o bem.

Os futuros moradores serão isentos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), como medida da gestão David Almeida, por lei municipal.