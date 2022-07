Vídeo: Prefeitura de Manaus repudia atitude de fiscal que tomou material de vendedor na Ponta Negra

Redação AM POST

Em nota, a Prefeitura de Manaus repudiou veementemente a atitude tomada pelo fiscal do município que agiu de forma desproporcional com um vendedor ambulante no último domingo, 24/7, na Ponta Negra, ignorando os preceitos básicos de urbanidade, civilidade e responsabilidade social.

Imagens gravadas por um frequentador do balneário, mostram quando um agente toma o material de trabalho de um vendedor de queijos, que já havia sido notificado três vezes por estar trabalhando de forma irregular, e faz a apreensão do objeto e dos alimentos.

De acordo com a Prefeitura de Manaus será aberto pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) um Procedimento Administrativo (PAD) para apurar a conduta do servidor envolvido no caso.

O Implurb ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço público, que tem regras de funcionamento para melhor ordenamento e uso por todos os frequentadores.

É necessário frisar que todas as operações comerciais da Ponta Negra são feitas por pessoas jurídicas e associações, e as ações de controle a vendedores irregulares visam manter a ordem no espaço e a segurança, inclusive segurança alimentar para os frequentadores, uma vez que não se tem controle da origem dos produtos vendidos por vendedores informais.

Ficais da prefeitura de Manaus Apreende mercadoria de vendedor ambulante na ponta negra