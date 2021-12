Vídeo: Presidente da CMM vai trabalhar de cueca samba canção neste feriado em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador David Reis (Avante), decidiu ir mais a vontade nesta quarta-feira (8) ao trabalho e vestiu um short que mais parecia uma cueca samba canção.

David Reis disse nas redes sociais que foi a Câmara Municipal de Manaus neste feriado verificar o trabalho de revitalização do telhado da Casa Legislativa que está com muitas avarias e vazamentos.

“Eu tô aqui no telhado (da CMM) acompanhando o trabalho do pessoal”, disse o vereador.

No último dia 16 de novembro, o segundo andar da sede da CMM foi interditado parcialmente, em consequência dos estragos causados pelas fortes chuvas que caíram na capital amazonense durante o feriado da Proclamação da República.

Ao menos sete departamentos vinculados as diretorias Geral e de Finanças, além do setor de Controladoria Geral, e três gabinetes de vereadores, localizados no primeiro andar do prédio, sofreram danos na estrutura do forro, na parte elétrica e tiveram impressoras e computadores danificados.

