Vídeo: sem controle, motorista invade parada de ônibus em Manaus

Notícias de Manaus – No fim da tarde do último domingo (28), um incidente envolvendo um ônibus do transporte público chamou a atenção dos moradores da zona norte de Manaus. O motorista do veículo perdeu o controle, resultando na invasão de uma parada de ônibus localizada na Avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova.

Apesar da intensidade do impacto, as autoridades informaram que não houve registros de feridos, sendo apenas danos materiais decorrentes do acidente. O incidente ocorreu em um momento de menor movimentação na região, o que contribuiu para a ausência de vítimas.

Um vídeo registrado por um transeunte que passava pelo local mostra o exato momento em que o ônibus perde o controle e invade a parada. As imagens capturam a dimensão do incidente, evidenciando a sorte de não ter havido feridos.

As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo ainda estão sob investigação, e as autoridades competentes devem realizar perícias para esclarecer os detalhes do ocorrido.

