Vigilância Sanitária apreende 330 quilos de carne impróprios para o consumo em açougue clandestino em Manaus

A Vigilância Sanitária (Visa Manaus), apreendeu nessa segunda-feira (9), 330 quilos de carne bovina, suína e frangos impróprios para o consumo em geral em um açougue clandestino, localizado no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Além disso, haviam muitos animais vivos, que seriam abatidos e posteriormente vendidos.

Também foram constatadas as péssimas condições de higiene do espaço. Conforme informações recolhidas no local, o açougue funcionava há mais de 15 anos.

Presidente da Comissão de Proteção aos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e Legislação Participativa da Assembleia Legislativa do Amazonas (CPAIP-Aleam), a deputada estadual Joana Darc (União Brasil), também participou da ação e garantiu que acompanhará todo o processo criminal, até que o responsável seja punido, “uma vez que oferece riscos à saúde pública”.

“Uma verdadeira sujeira e insalubridade. Alimentos totalmente impróprios para o consumo de toda a população. Uma total irresponsabilidade com a vida das pessoas. Como autoridade parlamentar e que defende a causa das pessoas, estarei fiscalizando e fazendo o que for possível para que os responsáveis por esse ato sejam punido”, comentou Joana Darc.

A ação também contou com o apoio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e do delegado Mauro Duarte, do 30º Distrito Integrado de Polícia Civil (DIP). Todos comprovaram que a propriedade não possuía a documentação legal para funcionamento.

Os produtos apreendidos foram descartados no aterro municipal, já que, não eram apropriados nem para animais.