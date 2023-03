Vigilante baleado em tentativa de assalto na UEA está fora de risco de morte em Manaus

Redação AM POST*

Não corre mais risco de morte, o vigilante, Edmar Carvalho, que foi baleado na noite dessa quinta-feira (16) na Escola de Direito da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), na Avenida Major Gabriel, bairro Centro, zona Sul de Manaus.

Edmar foi atendido no Hospital Rio Negro, da Hapvida, onde passou por cirurgia para retirada do projétil. Ele divulgou nas redes sociais vídeo dizendo que está bem e que a cirurgia foi um sucesso.

De acordo com a UEA, o objetivo do assaltante era roubar a arma do segurança que revidou a ação criminosa e acabou sendo baleado.

Nas paredes da Escola de Direito da UEA ficaram as marcas dos tiros trocados entre criminosos e outros seguranças do centro de ensino. A UEA, segundo o reitor Prof. Dr. André Zogahib, também está reforçando a segurança em sua unidade do centro da capital.