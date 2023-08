Vila Olímpica de Manaus sedia nesta quinta-feira (3°) competição de ginástica rítmica

O 18º Troféu Artemis Soares de Ginástica Rítmica inicia nesta quinta-feira (3), às 18h30, e segue até sábado (5), na Vila Olímpica de Manaus. O evento anual conta com o apoio do Governo do Amazonas na preparação das atletas para competições nacionais e contabiliza pontos para o ranking estadual da categoria.

“Temos acompanhado o trabalho da ginástica amazonense nas mais diversas categorias e sabemos o quanto esses eventos estaduais são importantes para a qualificação dessas atletas”, destacou Jorge Oliveira, secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel).

Com a participação de aproximadamente 51 atletas, o 18º Troféu Artemis Soares terá disputas nas categorias Pré-Infantil, Infantil, Juvenil e Adulto. O evento, organizado pela Federação Amazonense de Ginástica (FAG), é um momento em que as ginastas mostram suas habilidades nos aparelhos de Arco, Bola, Fitas, Maças e Mãos livres.

As participantes individuais serão premiadas com medalhas do 1º ao 3º lugar. Já as três melhores equipes do ranking receberão troféus. A vice-presidente da FAG, Verônica Martins, destaca que o evento é fundamental para que os treinadores possam analisar o desempenho das ginastas.

“Nossos campeonatos estaduais são fundamentais para que as atletas possam aumentar seus fundamentos práticos e é um momento onde os professores avaliam as ginastas nos aparelhos de corda, mãos livres, maças e arcos”, comentou Verônica Martins.

Programação

O evento inicia na quinta-feira (3), às 18h30, com a banda de música da Escola Estadual Senador Petrônio Portella, e apresentações de dança dos clubes federados da FAG. Na sexta-feira (4), a partir das 15h e no sábado (5), as disputas começam às 9h.

Redação AM POST