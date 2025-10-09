Vistoria de veículos do transporte complementar é realizada em Manaus para garantir segurança e regularidade

Notícias de Manaus – Manaus deu início, nesta quarta-feira (8), a mais uma etapa da vistoria dos veículos que operam no transporte complementar da cidade, em ação coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A fiscalização ocorreu no estacionamento do shopping Phelippe Daou, no bairro Cidade de Deus, zona Norte, e tem como objetivo verificar a documentação dos veículos e assegurar que eles estejam em boas condições de operação.

A iniciativa atende às determinações da Lei nº 2.898, de 2022, que regula o serviço de transporte complementar no município e estabelece que os veículos devem passar por vistorias periódicas como requisito para a prorrogação temporária dos contratos precários firmados com a administração pública.

O cronograma da inspeção teve início na segunda-feira, 6/10, e se estenderá até o dia 24/10. Todos os 320 permissionários aprovados na última licitação devem apresentar seus veículos no setor de vistoria do IMMU, localizado na avenida Camapuã, s/nº, no bairro Cidade de Deus.

Durante a vistoria, os fiscais conferem não apenas os documentos obrigatórios — Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e cópia do contrato vigente —, mas também aspectos relacionados à segurança e à manutenção do veículo.

“Estamos verificando não apenas a documentação, mas também as condições dos veículos que transportam milhares de manauaras todos os dias. Essa é uma etapa fundamental prevista em lei, para que os contratos precários possam ser prorrogados com base na legalidade e na qualidade do serviço”, destacou a vice-presidente de Transportes do IMMU, Viviane Cabral.

O comparecimento à vistoria é obrigatório. Permissionários que não se apresentarem no dia previsto devem justificar a ausência em até 48 horas. Caso não apresentem justificativa, poderão ter a autorização para operar suspensa ou até cancelada.

Para os motoristas e permissionários, a vistoria representa mais do que uma exigência legal; é uma demonstração de compromisso com a segurança e o bem-estar dos usuários. Ellen Alencar, permissionária do sistema, afirmou que a ação reforça a responsabilidade dos profissionais.

“É uma forma de mostrar que estamos regularizados e comprometidos com um transporte seguro. A população merece esse cuidado”, disse Ellen, após apresentar seu veículo à vistoria.

O IMMU reforça que a fiscalização cumpre um papel essencial na melhoria da mobilidade urbana da cidade, garantindo que os serviços de transporte complementar operem dentro dos padrões legais e com segurança para os passageiros. A expectativa é que, ao fim do período de inspeção, todos os veículos estejam devidamente regularizados, contribuindo para um transporte mais confiável e seguro em Manaus.