Vítimas de deslizamento são veladas em Manaus

Redação AM POST*

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As vítimas que morreram soterradas em um deslizamento de terra na Zona Leste de Manaus estão sendo veladas, na manhã desta terça-feira (14). O deslizamento atingiu casas em uma comunidade no bairro Jorge Teixeira, e matou oito pessoas.

Quatro das vítimas estão sendo veladas em igrejas de Manaus, na Zona Leste, próximo ao local onde aconteceu o deslizamento.

Os corpos das oito vítimas foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) no inicio da noite desta segunda-feira (13).Todas as vítimas foram identificadas pelos familiares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quatro das oito vítimas do deslizamento de terra em Manaus eram venezuelanas, segundo o Governo do Amazonas. As vítimas eram da mesma família.

As outras vítimas eram mãe e filha, que foram encontradas abraçadas. Pai e filho, de família distinta, também foram encontrados nos escombros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja quem são as vítimas: