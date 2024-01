Vítimas têm pertences roubados enquanto aguardavam socorro durante acidente em Manaus

Notícias de Manaus – Jessen Pinheiro, de 20 anos, e Erik Batista, de 27, enfrentaram momentos de angústia e violência após colidirem gravemente contra a traseira de um caminhão na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, no início da manhã deste domingo (21). Além dos ferimentos sérios decorrentes do acidente, as vítimas tiveram seus pertences roubados enquanto aguardavam socorro.

De acordo com relatos de testemunhas, a dupla estava em uma motocicleta modelo Scooter, de placa PHK-7629, quando se chocou com um caminhão parado na avenida. O impacto da colisão resultou em graves ferimentos, lançando os dois sob o veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas, porém, enquanto aguardavam a chegada dos agentes, Jessen e Erik foram alvo de criminosos que roubaram seus pertences. A família das vítimas, consternada com a tragédia, relatou o ocorrido, destacando a dupla violência sofrida pelos acidentados.

Jessen Pinheiro foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, enquanto Erik Batista foi levado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, ambos situados na zona leste de Manaus. O estado de saúde dos envolvidos não foi divulgado até o momento.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, e as autoridades não forneceram informações sobre o ocorrido. A Polícia Civil deve iniciar uma investigação para esclarecer os detalhes do acidente.