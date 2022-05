Vitória será no 1º turno, diz Flávio Bolsonaro ao postar vídeo do pai na Marcha para Jesus em Manaus

Redação AM POST

O Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro (PL), publicou um vídeo nas redes sociais do pai na 28º edição da “Marcha para Jesus”, realizada neste sábado (28) em Manaus e disse que o mandatário vai se reeleger no primeiro turno nas eleições deste ano.

“INCRÍVEL! Bolsonaro em Manaus HOJE! Próxima consulta do DATAFOLHA deverá custar R$ 500 mil! Kkkkk Vai ser no 1º turnooooooo”, escreveu Flávio.

INCRÍVEL! Bolsonaro em Manaus HOJE!

Próxima consulta do DATAFOLHA deverá custa R$ 500 mil! Kkkkk

Vai ser no 1º turnooooooo pic.twitter.com/HFjjaWJnjx Continua depois da Publicidade — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 28, 2022

Em determinado momento do percurso o presidente desceu do trio elétrico, preparado para ele, líderes políticos e também religiosos, para caminhar com o povo.

Todo esquema de segurança precisou ser readequado, uma vez que a Secretaria de Segurança (SSP-AM) e o Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) e a Polícia Federal (PF) precisaram tomar outras medidas de segurança, para proteger o presidente da República de um possível atentado.