“Vou solicitar do IPEM-AM a fiscalização do medidor da minha casa e orientar a população que faça o mesmo”, declara Chico Preto

Redação AM POST

Diante da confirmação do Instituto de Pesos e Medida do Amazonas (IPEM-AM), que medidores da Amazonas Energia marcavam o dobro do consumo na fatura, o pré-candidato a senado, Chico Preto, afirmou em postagem realizada em suas redes sociais na madrugada deste domingo, que irá solicitar ao IPEM a fiscalização do medidor de energia da sua casa e incentiva a todos fazerem o mesmo.

“É um absurdo o que as pessoas estão passando, inclusive também me coloco no lugar. A conta de energia é um dos itens mais importantes no orçamento de uma família no fim do mês. Nesses tempos de pandemia, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, até trabalhando home office, naturalmente pagam uma conta de energia mais cara e ainda pagam mais pelo medidor está errado? Isso é um absurdo”, disse.

O IPEM-AM confirmou nos últimos três anos, desde 2019, que muitos aparelhos estavam fazendo medições incorretas e prejudicando a população. O órgão já fiscalizou mais de 25 mil medidores de energia. Só em janeiro foram 1.100. Cerca de 700 foram reprovados por motivos diversos. E também foram encontradSo seis equipamentos, em seis residências, que estavam medindo contra o consumidor. Ou seja, a medição apresentada do resultado era o dobro, em quilowatts, do que deveria medir.

Chico Preto declarou que irá pedir ao Ministério Público do Amazonas uma ação judicial sobre os culpados e devolução do dinheiro cobrado a mais, se o medidor da sua casa der errado.