Notícias de Manaus – O programa Sinal Livre realizou nesta sexta-feira (6), uma homenagem de aniversário ao apresentador Willace Souza, que completou 29 anos. Um dos momentos de grande emoção para o apresentador foi a presença de Wallace Souza, pai dele, que faleceu em 2010.

Wallace participou de uma homenagem com ajuda da Inteligência Artificial. Em vídeo, o pai do apresentador deu um recado emocionante:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja mais notícias de Manaus. Fique por dentro das últimas notícias clicando aqui.

“Oi meu filho! Como eu queria estar ao seu lado nesse momento e poder lhe dar um forte abraço, infelizmente a vida não quis desta maneira mas eu vim lhe dizer que estou muito orgulhoso de você, obrigado por ser esse homem forte e íntegro, obrigado por proteger a sua família e principalmente continuar esse legado! Sei que não é fácil meu filho, mas quero que saiba que de onde estou venho te guardando e protegendo, acompanhando cada progresso seu é muito feliz por ser seu pai, feliz aniversário meu filho coragem, eu te amo!”, diz Wallace no vídeo.

Willace Souza caiu no choro ao vivo. O programa contou ainda com a participação da mãe dele e dos irmãos. No final da edição, todos os integrantes da equipe se reuniram no estúdio para cantar os parabéns do apresentador.

Veja o vídeo da homenagem:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST