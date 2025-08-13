A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

WhatsApp Web apresenta instabilidade e usuários relatam dificuldades de acesso

Instabilidade no WhatsApp Web afeta usuários no Brasil e em outros países na tarde desta quarta-feira.

Por Beatriz Silveira

13/08/2025 às 18:20

Notícias de Manaus – Usuários do WhatsApp Web enfrentaram dificuldades para acessar o serviço na tarde desta quarta-feira (13). De acordo com o site especializado DownDetector, por volta das 17h, foram registradas cerca de 4 mil notificações relatando falhas na plataforma.

As reclamações mais comuns indicavam que, ao tentar abrir o WhatsApp pelo navegador, a tela permanecia travada na animação de carregamento, impedindo o acesso às conversas. Muitos usuários destacaram que a instabilidade atrapalhou atividades profissionais e a comunicação do dia a dia.

O problema também gerou repercussão nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), onde internautas compartilharam memes, críticas e relatos sobre a instabilidade. Segundo os registros, as falhas não ocorreram apenas no Brasil: usuários na Rússia, Equador e México também relataram dificuldades para acessar o serviço.

Leia também: Edson Fachin é eleito presidente do STF; Alexandre de Moraes será vice

Até o momento, o WhatsApp não se pronunciou oficialmente sobre a causa do problema nem sobre o prazo para a normalização completa da plataforma. Especialistas em tecnologia alertam que falhas desse tipo, embora comuns, podem impactar empresas e usuários que dependem do aplicativo para comunicação profissional e pessoal.

A recomendação para quem enfrenta problemas é verificar a conexão de internet, atualizar o navegador e, se possível, usar a versão móvel do aplicativo enquanto a instabilidade não é resolvida.

O episódio reforça a dependência de milhões de pessoas da ferramenta para comunicação instantânea, tornando a resolução rápida de falhas uma prioridade para a empresa.

 

