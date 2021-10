Whindersson Nunes se prepara para show no Teatro Amazonas neste domingo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O youtuber e comediante Whindersson Nunes vai fazer o show “É de Mim Mesmo”, neste domingo (3) no Teatro Amazonas, Centro de Manaus, que será gravado para a Netflix. Os ingressos do evento se esgotaram em apenas 59 segundos após liberação para vendas no mês passado.

Whindersson chegou de jatinho particular na capital amazonense ainda nessa sexta-feira (1º) para se preparar para o evento.

Muito querido pelo público amazonense, em agosto deste ano, a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou um projeto de lei para conceder título de Cidadão do Amazonas a Whindersson Nunes, que no pico da Pandemia mobilizou artistas para doarem oxigênio a Manaus durante crise do insumo.

O especial ainda não tem data de lançamento na Netflix.