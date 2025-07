Will Robson explica acidente em Manaus e nega embriaguez ao volante

Notícias de Manaus – Na noite deste sábado (19), o influenciador digital Will Robson se envolveu em um acidente de trânsito na Avenida do Turismo, zona Oeste de Manaus. Após a repercussão do caso nas redes sociais, Will gravou um vídeo explicando o que teria motivado a colisão e negou que estivesse sob efeito de álcool. Segundo ele, o acidente ocorreu porque acabou pegando no sono enquanto dirigia.

“Não foi bebida, como estão falando. Eu estava muito cansado, dormi no volante. Foi um susto muito grande, mas graças a Deus ninguém se feriu gravemente”, afirmou o influenciador, que costuma compartilhar momentos do seu dia a dia com milhares de seguidores.

De acordo com informações preliminares, Will estava conduzindo uma caminhonete de luxo modelo RAM quando perdeu o controle da direção e colidiu na via. O veículo ficou completamente destruído na parte dianteira. Populares que passavam pelo local no momento do acidente registraram imagens e vídeos que rapidamente se espalharam nas redes.

Apesar da gravidade do impacto, Will saiu do veículo sem ferimentos graves e não precisou ser hospitalizado. Ele reforçou que está bem e agradeceu às mensagens de apoio que recebeu após o ocorrido.