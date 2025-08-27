Willace, filho de Wallace Souza, detona senador Eduardo Braga e promete campanha contra sua reeleição: “canalha, covarde”

Notícias de Manaus – O apresentador do programa Sinal Livre, Willace Souza, voltou a falar de forma contundente sobre a morte de seu pai, o ex-deputado estadual Wallace Souza, durante participação no podcast Arena Política. Em um tom de desabafo, emocionado e firme, Willace afirmou que busca resgatar a memória e a honra do pai, falecido em 2010, após uma trajetória marcada por polêmicas e acusações que até hoje dividem opiniões no Amazonas.

Sem citar nomes diretamente, o apresentador fez duras críticas a figuras políticas do estado, em especial ao senador Eduardo Braga (MDB), interpretado como o alvo de suas declarações. “Meu pai queria fazer o certo. Tiveram que buscar uma acusação totalmente errada, de um inquérito totalmente absurdo, mas nunca acusaram meu pai de corrupção. Agora, vê do lado de lá. O que fizeram com o meu pai foi desumano, cruel, bárbaro. Quando eu falo isso não é para ganhar like, eu quero é resgatar a honra do meu pai que foi perseguido pelo maior canalha que tem na política desse Estado, o maior covarde. Ele [Braga] se esconde nas sombras através do mandato e dos capangas dele para fazer maldade com as pessoas”, declarou.

O apresentador reforçou ainda que não pretende transformar a memória do pai em instrumento político, mas que não ficará em silêncio diante do que considera injustiças cometidas contra ele. “Enquanto eu estiver vivo vou fazer o que for possível para esse cara não ser reeleito no Senado. Se ele vier para governo eu sou o primeiro a ir para as ruas pedir para não votarem nele. Não é por vingança, é justiça”, completou.

Trajetória de Wallace Souza

Figura polêmica e conhecida em todo o país, Wallace Souza foi apresentador de televisão e político eleito pelo Amazonas. Em setembro de 2009, teve o mandato cassado pela Assembleia Legislativa do Estado. Poucos dias depois, a Justiça decretou sua prisão sob acusação de associação ao tráfico, em um caso que ganhou repercussão nacional. Wallace chegou a ficar foragido por quatro dias, mas se entregou à polícia em 9 de outubro de 2009.

Ao mesmo tempo em que enfrentava os processos, Wallace lutava contra a síndrome de Budd-Chiari, condição rara que causa obstrução no sistema de drenagem do fígado e leva ao acúmulo de líquido na região abdominal, conhecida como ascite ou “barriga d’água”. Com a saúde em estado crítico, recebeu autorização judicial para realizar tratamento em São Paulo. Contudo, o quadro se agravou e, em 27 de julho de 2010, Wallace Souza faleceu após sofrer uma parada cardíaca.

Após sua morte, todos os processos penais em curso foram suspensos, já que estavam em fase inicial.