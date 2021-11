Wilson Lima anuncia assinatura de convênio de R$ 150 milhões para recapear ruas de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima anunciou que assina, com o prefeito de Manaus, David Almeida, na próxima segunda-feira (08/11) um convênio para recapeamento de ruas na capital, no valor de R$ 150 milhões. Este será o primeiro de uma série de 11 convênios que serão firmados entre o Governo do Amazonas e o município para investimentos na capital.

O anúncio foi na noite deste sábado (06/11), na abertura da Festa da Luzes, na sede da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), com a presença do prefeito. Os 11 projetos são estimados em R$ 580 milhões, que serão repassados pelo Estado ao município, conforme protocolo de intenções assinado por Wilson Lima e David Almeida no último dia 24 de outubro.

“Segunda-feira nós vamos começar a assinar os convênios daqueles R$ 580 milhões que a gente já havia se comprometido com a prefeitura. Isso é importante nesse momento em que a gente começa a sair, entre aspas, desse momento de pandemia, retornar à normalidade de nossas vidas, gerar emprego e renda, colocar comida no prato daquelas pessoas que mais precisam e de tocar obras na área de infraestrutura e mobilidade urbana. E a gente vai fazer muitas parcerias que são importantes para Manaus”, disse o governador.

A Festa das Luzes foi uma homenagem aos servidores da Semulsp, organizada pelo secretário da pasta, Sabá Reis, com apresentações culturais, entre as quais o coral de garis da secretaria.

“Essa é a festa que nós vamos levar para toda cidade ds Manaus. Nós vamos ornamentar Manaus, deixar Manaus colorida, iluminada”, disse o prefeito David Almeida, que também agradeceu a parceria com o Governo do Amazonas que destinará recursos para Manaus.

INTERVENÇÕES PREVISTAS NO PROTOCOLO DE INTENÇÕES ENTRE ESTADO E PREFEITURA DE MANAUS

Recapeamento e pavimentação das vias urbanas de Manaus;

Realização de obras de contenção de encostas, taludes e erosões, minimizando os efeitos das chuvas e os riscos de deslizamentos;

Reforma, ampliação e construção de feiras e mercados, ampliando o acesso seguro e com qualidade aos produtos da agricultura familiar, gerando empregos e distribuindo renda;

Construção do viaduto da Bola do Produtor;

Construção da nova feira e mercado da Manaus Moderna, incluindo a urbanização do entorno;

Construção do novo Terminal de ônibus da zona norte, em substituição ao T6;

Estudos para a implantação da nova Rodoviária de Manaus no Terminal T6;

Reforma do calçadão, construção de ciclovia e da Arena de Robótica do Polo Industrial de Manaus;

Execução do projeto do Parque Ponta Branca Encontro das Águas;

Substituição gradual da frota de ônibus movidos à diesel por tecnologias mais limpas e sustentáveis; e

Participação do Governo do Estado do Amazonas no custeio do subsídio do sistema de transporte público de Manaus de modo a manter a tarifa em patamar inclusivo e oferecer gratuidades.

Com informações da assessoria de imprensa