Wilson Lima anuncia sorteio de 500 ingressos para show de Gusttavo Lima em Manaus

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou o sorteio de 500 ingressos para o Show do Gusttavo Lima, que acontecerá no dia 4 de dezembro na Arena da Amazônia em Manaus.

De acordo com Lima, a ação faz parte da nova fase da “Vacina Premiada”, e também valerá para todos os shows que acontecerão na cidade durante os próximos meses.

Só poderá concorrer as pessoas que estiverem com as vacinas em dia, ou seja, com as duas doses da vacina ou a dose única.

As inscrições iniciam nesta sexta-feira (19) e vai até dia 28 de novembro. O nome dos vencedores estarão disponíveis no site da Vacina Premiada.